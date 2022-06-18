США захотели отправить Украине еще четыре РСЗО

Пентагон США рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

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По их данным, Минобороны США хочет отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи, однако, уточнил один из собеседников издания, этот вопрос еще не решен. Другой неназванный чиновник рассказал, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи.

США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров.