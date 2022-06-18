Спрогнозирован срок сдачи в плен боевиков с «Азота»

«Там очень много наемников. По различным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и поляки, и англичане, и американцы. Они не знают, что делать. В плен — осудят, они военные преступники. У кого на руках военный документ, что они служат в ВСУ, худо-бедно приравняют к военнопленным и будут обращаться с ними согласно Женевской конвенции. Они боятся, потому что у них на глазах уже осуждены три наемника, которые были в Мариуполе», — подчеркнул Матвийчук.