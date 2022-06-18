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40 минут назад

В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»

Lenta.ru

В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил обмен бывшей участницы батальона «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра), взятой в плен в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По словам Безсонова, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.

В мае сообщалось, что Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным СМИ, для этого она притворилась матерью детей, родителей которых убила.

Армия,Даниил Безсонов,
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