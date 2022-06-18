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6 минут назад

Украинские националисты незаконно удерживают около 200 мирных жителей в промзоне Северодонецка и скрывают от них информацию о «зеленом коридоре»

Майк Габриелян

Украинские националисты незаконно удерживают около 200 мирных жителей в промзоне Северодонецка и скрывают от них информацию о «зеленом коридоре». Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров: украинские националисты скрывают информацию о "зеленом" коридоре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он опубликовал видео с пожилыми жителями города, сумевшими на свой страх и риск покинуть территорию промышленной зоны.

«В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про "зелёный коридор", объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте», - написал Кадыров.

По его словам, жители боятся расправы из-за попытки покинуть опасную зону. Их гибель выгодна националистам, поскольку украинская пропаганда выдаст это за «очередное преступление российских солдат».

Кадыров отметил, что боевики « поддерживают подобные бесчеловечные методы ведения боя», но тем самым они «закапывают себя ещё глубже.

«Киевский режим пробивает очередное дно. Мало-помалу люди осознают истинную сущность киевской верхушки и их сторонников в лице "продвинутого" Запада. Для них жизни простых людей и гроша ломаного не стоят, главное, чтобы карманы набивались ценной валютой», - добавил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» «искренне рады оказать настоящее кавказское гостеприимство каждому, кто добровольно сдался в плен».

Армия,В мире,Рамзан Кадыров,
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