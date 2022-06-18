Кадыров: украинские националисты скрывают информацию о "зеленом" коридоре

«В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про "зелёный коридор", объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте», - написал Кадыров.