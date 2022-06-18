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17 минут назад

ВКС РФ поразили четыре взвода РСЗО "Град" и четыре взвода гаубиц М777

ТАСС

ВКС РФ высокоточными ракетами поразили 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода РСЗО "Град" и четыре взвода 155-мм гаубиц М777. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Украине поразили взводы РСЗО "Град" и взводы гаубиц М777
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

В последнее время города ДНР в том числе несколько районов Донецка и его центр, подвергаются особенно интенсивным обстрелам украинских военных, при этом применяется реактивная и ствольная артиллерия, в частности орудия калибра 155 мм, которые стоят на вооружении стран НАТО.

На Украине озвучили потери тяжелых вооружений ВСУ

Ранее западные страны, в том числе Канада и США, предоставили Украине гаубицы М777 калибра 155 мм и боекомплекты к ним. Также сообщалось о применении ВСУ французской самоходной артиллерии "Цезарь" аналогичного калибра.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,НАТО,
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