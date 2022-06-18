В России оценили эффективность Су-57 в ходе спецоперации на Украине

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума в субботу, 18 июня, что Россия успешно применила истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине . Об этом пишет «Интерфакс».

«Неоднократно задействовали, и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения, очень эффективно», - отметил Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что современный истребитель «показал эффективную работу, отзывы [о нем со стороны военных] - очень хорошие». Борисов добавил также, что «внутрифюзеляжное вооружение отработало без нареканий».