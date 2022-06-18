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54 минуты назад

В России оценили эффективность Су-27 в ходе спецоперации на Украине

Илья Родин

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума в субботу, 18 июня, что Россия успешно применила истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

«Неоднократно задействовали, и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения, очень эффективно», - отметил Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что современный истребитель «показал эффективную работу, отзывы [о нем со стороны военных] - очень хорошие». Борисов добавил также, что «внутрифюзеляжное вооружение отработало без нареканий».

Германия решила направить войска к границе России

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил ранее, что российские военные летчики в воздушном бою сбили украинский истребитель МиГ-29.

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