В Военной академии РВСН состоялся выпуск офицеров

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошла церемония вручения дипломов офицерам об окончании военного вуза. В торжественном мероприятии приняли участие командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, а также руководство академии и ветераны данного рода войск.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

В этом году из стен академии выпустились более двухсот пятидесяти офицеров по девятнадцати различным специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки.

Еще более пятисот тридцати офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии.

Более ста тридцати выпускников были награждены медалями Минобороны России за отличное окончание учебного заведения и дипломами с отличием за высокие показатели в учебе в Военной академии и ее филиале.