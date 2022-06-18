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20 минут назад

В Военной академии РВСН состоялся выпуск офицеров

ТК «Звезда»иещё 3

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошла церемония вручения дипломов офицерам об окончании военного вуза. В торжественном мероприятии приняли участие командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, а также руководство академии и ветераны данного рода войск.

В Военной академии РВСН состоялся выпуск офицеров
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

В этом году из стен академии выпустились более двухсот пятидесяти офицеров по девятнадцати различным специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки.

Еще более пятисот тридцати офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии.

Более ста тридцати выпускников были награждены медалями Минобороны России за отличное окончание учебного заведения и дипломами с отличием за высокие показатели в учебе в Военной академии и ее филиале.

Кроме того, выпуск офицеров прошел в Военной академии связи имени маршала СССР С.М.Буденного. В этот торжественный день документы об окончании учебы в военном вузе получили более семисот связистов. Вместе с офицерами ВС РФ из академии выпустились и представители армий дружественных иностранных государств.

Армия,Сергей Каракаев,Верховный суд,Минобороны России,РВСН,
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