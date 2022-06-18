Великобритания предложила новую программу обучения украинских военных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев предложил начать новую программу по подготовке украинских военных за пределами страны. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Так, каждые четыре месяца планируется проводить трехнедельный учебный курс для 10 тысяч военных «с использованием проверенного в боях опыта британской армии». В случае согласия Киева солдат ВСУ будут обучать навыкам ведения боевых действий на передовой, базовой медицинской подготовке, саперной подготовке, а также навыкам в сфере кибербезопасности. По задумке Лондона, это может «коренным образом изменить соотношение сил».

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В рамках предыдущей программы «Орбиталь» Великобритания с 2015 года обучила более 22 тысяч украинских военнослужащих.

Гарантии помощи и безопасности

По окончании переговоров в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским Джонсон заявил, что Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками. Еще британский премьер пообещал работать вместе с Киевом, чтобы освободить украинское зерно, которое находится «в заложниках» у российского лидера Владимира Путина, а также сообщил о намерениях усилить санкции против России.

Кроме того, Джонсон указал, что переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны других членов международного сообщества начнутся лишь после ухода российских войск с ее территории. Политик выразил надежду, что помощь Британии даст украинской армии возможность вернуть территории республики под контроль Киева. «Это будет моментом для переговоров по поводу будущего, и в этом контексте (...) мы и другие страны возьмем на себя обязательства и [предоставим] гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем», — заявил премьер.

Поле для маневров

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что в отношениях с Великобританией отсутствует «поле для маневров», поскольку местные власти открыто заявляют о необходимости «поставить Россию на колени». По его мнению, именно об этом говорили премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава местного МИД Лиз Трасс. «Это страна, которая пытается в очередной раз принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, думающих только о следующих выборах и больше ни о чем», — убежден Лавров.