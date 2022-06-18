ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Зайцево Южное

Военные силы Украины обстреляли населенные пункты Гольмовский и Зайцево (южное), а также Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике. Всего было выпущено 25 снарядов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства, после трех часов ночи со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) был зафиксирован обстрел по направлению: 03:30 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: было выпущено 5 снарядов калибром 152 мм. Новый обстрел последовал по направлению: 05:40 — н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево (южное): было выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.

Кроме того, представительство зафиксировало обстрел по направлению: 02:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм.