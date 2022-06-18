Дипломаты ответили на обвинения РФ в «бряцании ядерным оружием»

Россия надеется на сотрудничество США ради проведения Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, сообщает портал «Известия» со ссылкой на его Telegram-канал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей, — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты считают, что все заявления западных стран о рисках для ядерных объектов вследствие действий армии России на территории Украины всего лишь «необоснованные инсинуации». В посольстве подчеркнули, что обвинения России в «бряцании ядерным оружием» не соответствуют действительности.

Таким образом российское посольство в Вашингтоне ответило на недавно опубликованную статью на сайте Государственного департамента США, посвященную ДНЯО и подходам США к предстоящей в десятой Обзорной конференции по Договору. Автором статьи выступил специальный представитель по ядерному нераспространению А. Шейнман.