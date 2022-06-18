Дипломаты ответили на обвинения РФ в «бряцании ядерным оружием»

Россия надеется на сотрудничество США ради проведения Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, сообщает портал «Известия» со ссылкой на его Telegram-канал.
«Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей, — говорится в сообщении.
Кроме того, дипломаты считают, что все заявления западных стран о рисках для ядерных объектов вследствие действий армии России на территории Украины всего лишь «необоснованные инсинуации». В посольстве подчеркнули, что обвинения России в «бряцании ядерным оружием» не соответствуют действительности.
Таким образом российское посольство в Вашингтоне ответило на недавно опубликованную статью на сайте Государственного департамента США, посвященную ДНЯО и подходам США к предстоящей в десятой Обзорной конференции по Договору. Автором статьи выступил специальный представитель по ядерному нераспространению А. Шейнман.
Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон, по словам Шейнмана, намерен поднять на обсуждении вопросы, которые не касаются темы ДНЯО. Они выразили уверенность, что подобное решение будет «серьезной ошибкой».