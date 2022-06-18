Пентагон заблокировал продажу на Украину беспилотников Gray Eagle

США приостанавливают сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что они могут оказаться в распоряжении России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Фото: US Army, Wikimedia US Army, Wikimedia

Отмечается, что Белый дом якобы одобрил Украине передачу четырех БПЛА, стоимость каждого из которых составляет 10 миллионов долларов, но в конце прошлой недели возражение по сделке выдвинул Пентагон.

«Возражения против экспорта беспилотников возникли из-за опасений, что радары и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности для Соединенных Штатов, если БПЛА попадут в руки России», - сообщает агентство.

В качестве возможного решения возникшей проблемы источник Reuters назвал замену радара и комплекта датчиков дрона на менее сложные, однако на это может потребоваться не один месяц.

Ранее СМИ сообщали, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов Штаты хотят направить на финансирование возможной продажи БПЛА Gray Eagle, а также на обучение украинских военных пользоваться ими.