В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
32 минуты назад

Reuters: Пентагон заблокировал продажу на Украину беспилотников Gray Eagle

ТК «Звезда»

США приостанавливают сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что они могут оказаться в распоряжении России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Пентагон заблокировал продажу на Украину беспилотников Gray Eagle
Фото: US Army, WikimediaUS Army, Wikimedia

Отмечается, что Белый дом якобы одобрил Украине передачу четырех БПЛА, стоимость каждого из которых составляет 10 миллионов долларов, но в конце прошлой недели возражение по сделке выдвинул Пентагон.

«Возражения против экспорта беспилотников возникли из-за опасений, что радары и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности для Соединенных Штатов, если БПЛА попадут в руки России», - сообщает агентство.

В качестве возможного решения возникшей проблемы источник Reuters назвал замену радара и комплекта датчиков дрона на менее сложные, однако на это может потребоваться не один месяц.

Ранее СМИ сообщали, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов Штаты хотят направить на финансирование возможной продажи БПЛА Gray Eagle, а также на обучение украинских военных пользоваться ими.

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle способен нести ракеты класса «воздух - поверхность» Hellfire, может находиться в воздухе до 30 часов и более в зависимости от миссии и собирает огромные объемы данных в целях разведки.

Армия,Оружие,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители