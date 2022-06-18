США приостановили продажу Украине БПЛА Gray Eagle

Реализация планов вашингтонской администрации по продаже Украине четырех разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle была приостановлена из-за высказанных в Пентагоне опасений, что эта техника может попасть в руки российских военных. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на источники агентство Reuters.

Фото: MQ-1C Gray Eagle MQ-1C Gray Eagle

По его данным, в Белом доме поддержали продажу упомянутых БПЛА Украине. Возражение высказало позднее управление Пентагона, отвечающее за обеспечение безопасности американских военных технологий.

"Проверка безопасности технологий является стандартной практикой при передаче оборонной продукции США всем международным партнерам [страны]. Каждый случай рассматривается индивидуально <...>. В рамках установленного процесса опасения, связанные с национальной безопасностью, доводятся до сведения соответствующей одобряющей [продажу] структуры", - пояснила агентству официальный представитель Министерства обороны США Сью Гоф.

Как уточняет Reuters, в настоящий момент дальнейшую судьбу сделки определяют вышестоящие инстанции в Пентагоне. Когда будет принято какое-либо решение, неизвестно. По сведениям агентства, одним из возможных вариантов может стать установка на БПЛА менее передовых радаров и сенсоров, однако для такой замены могут потребоваться месяцы.