Аргентина отказалась от вертолетов РФ в пользу американских

Аргентина купит американские вертолеты CH-47 Chinook вместо российских Ми-26, сообщает Defense News, ссылаясь на военные источники в Буэнос-Айресе.

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Согласно изданию, латиноамериканская страна планирует приобрести четыре летательных аппарата. В публикации отмечается, что ранее Аргентина изучала возможность покупки российских вертолетов, однако отказалась от этих намерений из-за их маневренности и размеров.

Как пишет Defense News, Буэнос-Айрес направил запрос Вашингтону на приобретение CH-47 Chinook.

В марте 2021 года «Звезда» опубликовала на YouTube ролик, в котором вертолет Ми-26 перевез на внешней подвеске истребитель Су-27.