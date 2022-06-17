На Украине озвучили потери тяжелых вооружений ВСУ

«Я говорю только о тяжелых вооружениях. На сегодняшний день мы имеем примерно от 30 до 40, а иногда до 50 процентов потерь оборудования в результате активных боевых действий», — заявил он. По данным Карпенко, в том числе были потеряны около 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем. Он уточнил, что для прикрытия линии фронта нужно 40 бригад, каждая из которых включает 100 боевых машин пехоты (БМП), 30 танков и 54 артсистемы.