Американский наёмник рассказал, как сдался в плен российским военным

«Мы были в… (точно не знаю, что за место) лесной зоне под Харьковом. Мы вступили в бой с российскими военными. Украинцы отступали, и нас попросили их прикрыть. Пока мы это делали, российские силы захватили нашу позицию. Нам пришлось отступить. Вместе с одним из моих сослуживцев мы около трёх часов просидели в окопе, чтобы убедиться, что опасность миновала», — сказал Вин.