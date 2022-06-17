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57 минут назад

Появилось видео с пленным американским наемником на Украине

Lenta.ruиещё 2

Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео со сдавшимся в плен на Украине американским наемником Александром Дрюке — мужчина обратился к своей маме. Ролик появился в Telegram-канале репортера.

На видео Дрюке сказал, что надеется как можно скорее вернуться домой. Также, по словам Косарева, он передал привет своей собаке по кличке Дизель.

Американские наемники попали в плен на Украине

Видео с еще одним американским наемником, Энди Хюйном, опубликовал журналист ВГТРК Андрей Руденко. На кадрах мужчина на ломанном русском заявляет, что он «против войны». Об этом также заявлял Дрюке.

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