Появилось видео с пленным американским наемником на Украине

Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео со сдавшимся в плен на Украине американским наемником Александром Дрюке — мужчина обратился к своей маме. Ролик появился в Telegram-канале репортера.

На видео Дрюке сказал, что надеется как можно скорее вернуться домой. Также, по словам Косарева, он передал привет своей собаке по кличке Дизель.