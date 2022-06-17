Британия пообещала подготовить 10 тысяч бойцов ВСУ за четыре месяца

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев предложил властям Украины помощь в виде масштабной подготовки украинских вооруженных сил на иностранной территории. Об этом сообщает канцелярия британского премьера.

Фото: Телеграм-канал «Zelenskiy / Official» Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

«Премьер-министр [Джонсон] предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских сил, которая потенциально позволит подготавливать до 10 тыс. солдат каждые 120 дней», — говорится в сообщении.

Британский премьер заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон может «возглавить эту прорывную программу, которая коренным образом изменит ситуацию» в текущем конфликте и «существенно увеличит потенциал восстановления сил ВСУ» ради «победы в сражении за прочный мир».

Отмечается, что к подготовке могут привлечь и силы международных партнеров, если Киев согласится на это. В канцелярии напомнили, что в рамках предыдущей операции «Орбиталь» с 2015 года Великобритания обучила более 22 тыс. украинских военнослужащих.