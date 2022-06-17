Британия обсуждает с Украиной новые поставки вооружения последней. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /

«Сегодня вместе с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству», — отметил он в своем telegram-канале.

Ермак подчеркнул, что Украина надеется победить. В этом, по его словам, ей поможет поддержка сильных союзников.

Ранее Зеленский объявил о введении визового режима для посещения Украины россиянами, пишет Nation News. Он будет действовать с 1 июля, дополняет RT.