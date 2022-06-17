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14 минут назад

Премьер Британии обсудил с Зеленским поставки тяжелых вооружений

Ura.Ru

Британия обсуждает с Украиной новые поставки вооружения последней. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Британия обсуждает с Украиной новые поставки вооружения
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /

«Сегодня вместе с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству», — отметил он в своем telegram-канале.

Ермак подчеркнул, что Украина надеется победить. В этом, по его словам, ей поможет поддержка сильных союзников.

Ранее Зеленский объявил о введении визового режима для посещения Украины россиянами, пишет Nation News. Он будет действовать с 1 июля, дополняет RT.

Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Российская армия стремится защитить граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ. На стороне киевского режима сражаются иностранные наемники, страны Запада также поставляют туда вооружение, технику и помогают руководству Украины финансово. Однако российская армия уничтожает и западное оружие, и наемников.

Армия,В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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