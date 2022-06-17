В Дании обвинили российский военный корабль в нарушении границы

В Минобороны Дании заявили, что российский военный корабль вошел в территориальные воды королевства в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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Корабль, предположительно, дважды вошел в акваторию к северу от датского острова Борнхольм.

«Минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Это абсолютно безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация», — сказано в сообщении Минобороны.

Как уточняется, в связи с инцидентом МИД Дании вызвал российского посла в королевстве.