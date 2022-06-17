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1 час назад

В ЛНР заявили о сдаче в плен военных ВСУ с «Азота»

Елена Прошина

Часть военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет ТАСС.

В ЛНР заявили о сдаче в плен военных ВСУ с «Азота»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», - сказал Марочко.

По его словам, в целях безопасности самих силовиков, численность сдавшихся в плен и их принадлежность к подразделениям пока не разглашается.

«Сейчас очень активно работают (украинские) заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», - отметил он.

Ранее мирные жители, которым удалось выбраться из бомбоубежища предприятия рассказали, что на заводе находится много иностранных наемников. По их словам, количество наемников трудно подсчитать, так как они держались отдельно от остальных боевиков и разговаривали друг с другом на английском и других языках.

Армия,Андрей Марочко,
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