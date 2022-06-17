В ЛНР заявили о сдаче в плен военных ВСУ с «Азота»

Часть военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет ТАСС.

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«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», - сказал Марочко.

По его словам, в целях безопасности самих силовиков, численность сдавшихся в плен и их принадлежность к подразделениям пока не разглашается.

«Сейчас очень активно работают (украинские) заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», - отметил он.