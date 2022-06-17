В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
38 минут назад

СМИ: Франция предложила Украине почти четверть своих запасов САУ Caesar

ТАСС

Количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, предложенных Парижем Украине, составит четверть ее собственных резервов. Об этом сообщает в пятницу телеканал BFM.

Франция предложила Украине почти четверть запасов САУ Caesar
Фото: WikipediaWikipedia

Он уточняет, что в начале спецоперации ВС РФ на Украине Франция располагала 76 гаубицами такого типа. В то же время с учетом обещанных в четверг президентом Франции Эмманюэлем Макроном дополнительных шести самоходок общее количество предложенных Парижем Киеву Caesar составит 18. При этом в Министерстве вооруженных сил Франции ранее заявляли, что предложенные Украине гаубицы будут заимствованы из резервов французских сухопутных войск.

Телеканал не располагает данными о том, получила ли французская компания Nexter заказ от правительства на производство новых САУ для восполнения резервов. При этом бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе своего визита на завод Nexter в Роане 19 февраля заявил, что Генеральная дирекция по вооружениям Франции (DGA) одобрила контракт с компанией на создание САУ Caesar калибром 155 мм нового поколения.

Согласно заявлению Nexter, в 2024 году DGA будет предложено два возможных варианта реализации контракта: производство 109 САУ Caesar нового поколения или производство 33 гаубиц и модернизация 76 находящихся в строю. По заявлению компании, и в том и в другом случае артиллерийские полки сухопутных войск Франции к 2031 году будут укомплектованы 109 единицами САУ Caesar в обновленном варианте.

Армия,Верховный суд,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители