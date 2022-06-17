Франция предложила Украине почти четверть запасов САУ Caesar

Количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, предложенных Парижем Украине, составит четверть ее собственных резервов. Об этом сообщает в пятницу телеканал BFM.

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Он уточняет, что в начале спецоперации ВС РФ на Украине Франция располагала 76 гаубицами такого типа. В то же время с учетом обещанных в четверг президентом Франции Эмманюэлем Макроном дополнительных шести самоходок общее количество предложенных Парижем Киеву Caesar составит 18. При этом в Министерстве вооруженных сил Франции ранее заявляли, что предложенные Украине гаубицы будут заимствованы из резервов французских сухопутных войск.

Телеканал не располагает данными о том, получила ли французская компания Nexter заказ от правительства на производство новых САУ для восполнения резервов. При этом бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе своего визита на завод Nexter в Роане 19 февраля заявил, что Генеральная дирекция по вооружениям Франции (DGA) одобрила контракт с компанией на создание САУ Caesar калибром 155 мм нового поколения.