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1 час назад

Боевого робопса научили плавать

Ferra.ru

Четвероногий робот Vision 60 компании Ghost Robotics уже является достаточно универсальным устройством, способным ходить, бегать и даже носить оружие. Теперь, благодаря насадке от стороннего производителя, он может плавать.

Боевого робопса научили плавать
Фото: Ghost Robotics Ghost Robotics

В базовой форме Vision 60 способен передвигаться по неровной местности, развивать скорость до 3 метров в секунду, переносить полезный груз весом до 10 кг и работать в течение трех часов на одном заряде.

Теперь, благодаря модулю Nautical Autonomous Unmanned Tail (NAUT) компании Onyx Industries, который крепится к задней части робота, робопес способен развивать в воде скорость до 3 узлов (5,6 км/ч). NAUT работает автономно или с помощью дистанционного управления. Робот держит ноги подтянутыми для улучшения гидродинамики при движении по воде.

Питание осуществляется либо от батареи робота, либо от собственной батареи NAUT - в последнем случае заявленное время работы составляет более 30 минут.

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