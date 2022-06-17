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1 час назад

Иордания закупит у США истребители  новой модификации F-16V

Газета.Ru

Иордания разместила заказ на восемь новых истребителей F-16 Block 70 у Lockheed Martin, сообщается в Telegram-канале AwiaNews.

Иордания закупит у США истребители новой модификации F-16V
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Королевские ВВС Иордании эксплуатируют большой флот из 44 истребителей F-16 ранних модификаций: истребителя F-16A и 15 учебно-тренировочных F-16B, которые ближневосточная монархия постепенно приобретают с 1997 года.

Отмечается, что стандарт Block 70/72 «Viper» — новейшая версия истребителя Lockheed Martin. Она отличается улучшенными возможностями интеграции и радиолокационной станцией APG-83 SABR AESA. В начале февраля госдеп США одобрил продажу 12 истребителей F-16C Block 70 и сопутствующего оборудования на сумму в $4,21 млрд.

«Приобретение F-16 отражает более чем 70-летнее сотрудничество США и десятилетия партнерства с Lockheed Martin», — приводит канал слова вице-президента по развитию бизнеса Lockheed Martin Integrated Fighter Group Эйми Бернетт.

Ранее Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во время визита в Палестину, что страна обратилась к США с запросом о снятии ограничений в оборонно-промышленной сфере. По его словам, переговорный процесс по возвращению Турции в программу самолетов F-16 продолжается, и есть положительные сигналы.

Армия,Мевлют Чавушоглу,Госдеп США,
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