Иордания закупит у США истребители  новой модификации F-16V

Иордания разместила заказ на восемь новых истребителей F-16 Block 70 у Lockheed Martin, сообщается в Telegram-канале AwiaNews.

Королевские ВВС Иордании эксплуатируют большой флот из 44 истребителей F-16 ранних модификаций: истребителя F-16A и 15 учебно-тренировочных F-16B, которые ближневосточная монархия постепенно приобретают с 1997 года.

Отмечается, что стандарт Block 70/72 «Viper» — новейшая версия истребителя Lockheed Martin. Она отличается улучшенными возможностями интеграции и радиолокационной станцией APG-83 SABR AESA. В начале февраля госдеп США одобрил продажу 12 истребителей F-16C Block 70 и сопутствующего оборудования на сумму в $4,21 млрд.

«Приобретение F-16 отражает более чем 70-летнее сотрудничество США и десятилетия партнерства с Lockheed Martin», — приводит канал слова вице-президента по развитию бизнеса Lockheed Martin Integrated Fighter Group Эйми Бернетт.