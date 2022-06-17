Эксперт: китайский военный флот превзойдет ВМС США

«Одна из задач КНР – полностью или хотя бы частично перехватить у США инициативу морского присутствия в портах и на море в Тихом океане. То есть сейчас созданием нового авианосца Пекин просто отвечает Пентагону на угрозу с моря», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов, комментируя спуск на воду нового авианосца «Фуцзянь».

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«Фуцзянь» был задуман несколько лет назад как «промежуточный этап на пути строительства нового поколения китайских авианосцев, поясняет директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Скажем, для атаки на Тайвань, если таковая произойдет, будут использоваться уже имеющиеся военные корабли, в том числе, и авианосцы, которые, как известно, были построены на основе наших «Минска» и «Варяга», – предполагает эксперт.

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«Но на самом деле вопрос Тайваня для Пекина – всего лишь небольшая «точка» на большом маршруте. Эта проблема будет решена в ближайшее время либо военным, либо мирным путем. Главное же, – что Пекин активно пытается «бодаться» с Вашингтоном», – сказал Маслов.

«С этой целью Китай и пытается перехватить инициативу в Тихом океане. Продолжает наращивать и число кораблей, и боевую мощь. Именно поэтому Пекин развивает взаимоотношения, например, даже с Индией, хотя с этой страной у него есть пограничный спор. Также надо учитывать, что Китай активно развивает базу подводных лодок», – перечислил китаист.

Отдельно Маслов обратил внимание на сопоставимость сил Китая и США в вопросах военного флота.

«Официально на боевом дежурстве у Пекина стоит 355 кораблей, но их фактически может быть больше, поскольку речь идет только об армейских судах. К 2030 году они хотят увеличить это число до 460 единиц. И тогда это заметно превзойдет численную мощь флота США», – объясняет собеседник.

Правда пока, добавил он, недостатком китайского военного флота можно назвать отсутствие опыта ведения боевых действий на воде.

«Пекин планирует до 2030 года вдвое нарастить число своих ядерных боеголовок, которых на данный момент – около 200 единиц. При этом увеличивается производство боеголовок, которые можно размещать именно на кораблях. Так что есть вероятность, что в результате и китайский флот превзойдет и ВМС США», – заключил Маслов.

В пятницу китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий авианосец, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Корабль назвали «Фуцзянь» в честь провинции КНР, расположенной через пролив от острова Тайвань. Спуск проводился под звуки гимна КНР. Как уточняет телеканал, «Фуцзянь» водоизмещением 80 тыс. тонн построен только на основе китайских технологий.