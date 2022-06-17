Российские военные уничтожили штаб «Азова» под Харьковом

Армия России уничтожила штаб батальона «Азов» рядом с поселком Песочин под Харьковом с помощью ракет высокой точности. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.
По его словам, за 24 часа ВС РФ поразили 18 районов сосредоточения живой силы и вооружений ВСУ, а также 10 огневых позиций вражеских артиллерийских и минометных батарей.
Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения рядом с поселками Спорное и Выемка в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.
15 июня российская армия ликвидировала склад с натовским вооружением под Львовом с помощью ракет высокой точности «Калибр». Склад боеприпасов был уничтожен в районе поселка Золочев. В числе ликвидированного оружия были боеприпасы к гаубицам М777 калибром 155 миллиметров.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.