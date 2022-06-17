Минобороны раскрыло численность иностранных наемников на Украине

По данным Минобороны, всего на Украине с 24 февраля было зафиксировано 6956 иностранных наемников, из которых 1956 были уничтожены, а 1779 покинули страну.

Большее количество наемников (4866 человек) прибыли из стран Европы. Из Южной и Северной Америк на Украине заметили 1267 бойцов. Из стран Азии и Африки — 671 и 147 наемников соответственно, а также еще пять человек из Австралии и Океании тоже приняли участие в боях.