В Минобороны РФ сообщили об ударах по 62 районам сосредоточения сил ВСУ за сутки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Авиация РФ за минувшие сутки нанесла удары по 62 районам сосредоточения сил ВСУ, в то числе уничтожена живая сила, техника и три склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков журналистам в субботу.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено <...> три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска Луганской Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что также уничтожено более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики, пять боевых машин реактивной системы залпового огня "Град", шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей.