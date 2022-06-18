В Минобороны России сообщили об уничтожении более 310 националистов

Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили за последние сутки более 310 националистов, 10 танков, три боевые машины РСЗО "Град". Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.