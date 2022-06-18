В Минобороны России сообщили об уничтожении более 310 националистов

Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили за последние сутки более 310 националистов, 10 танков, три боевые машины РСЗО "Град". Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, ракетные войска и артиллерия поразили 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений ВСУ.
"В результате ударов уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей", - заявил Конашенков.