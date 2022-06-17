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25 минут назад

Минобороны России заявило об уничтожении штаба «Азова»

Lenta.ruиещё 2

Воздушно-космические силы России за сутки высокоточными ракетами уничтожили штаб батальона «Азов» в Харьковской области. Об этом в пятницу, 17 июня, журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России заявило об уничтожении штаба «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточнил он.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по 18-ти районам сосредоточения живой силы и 10-ти огневым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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