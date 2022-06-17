Минобороны России заявило об уничтожении штаба «Азова»

Воздушно-космические силы России за сутки высокоточными ракетами уничтожили штаб батальона «Азов» в Харьковской области. Об этом в пятницу, 17 июня, журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточнил он.