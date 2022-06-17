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1 час назад

Defense News: новые двигатели F135 получат истребители F-35 трех модификаций

Газета.Ru

Компания Pratt & Whitney заключила контракт с Пентагоном на производство 250 турбореактивных двигателей F135 для трех вариантов истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, cумма контракта составляет около $4,4 млрд, сообщает Defense News.

Истребители F-35 получат новые двигатели
Фото: ReutersReuters

Двигатели получат наземные истребители F-35А, с коротким взлетом и посадкой F-35B и палубные истребители F-35C.

Отмечается, что из 250 силовых агрегатов 178 получат американские самолеты, остальные отправятся к зарубежным покупателям F-35. Начать поставки двигателей планируется в 2022-м, а завершить — в 2025-м.

Сообщается, что если все условия контракта будут реализованы, всего может быть продано до 518 двигателей на общую сумму около $8 млрд.

Ранее сообщалось, что Израиль увеличил дальность полета истребителей пятого поколения F-35I Adir. Накануне в США сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-20. Ранее сообщалось, что США отвели стелс-истребителю F-35A роль «агрессора» для обучения пилотов ВВС США.

Армия,Pratt and Whitney,Пентагон,
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