Истребители F-35 получат новые двигатели

Компания Pratt & Whitney заключила контракт с Пентагоном на производство 250 турбореактивных двигателей F135 для трех вариантов истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, cумма контракта составляет около $4,4 млрд, сообщает Defense News.

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Двигатели получат наземные истребители F-35А, с коротким взлетом и посадкой F-35B и палубные истребители F-35C.

Отмечается, что из 250 силовых агрегатов 178 получат американские самолеты, остальные отправятся к зарубежным покупателям F-35. Начать поставки двигателей планируется в 2022-м, а завершить — в 2025-м.

Сообщается, что если все условия контракта будут реализованы, всего может быть продано до 518 двигателей на общую сумму около $8 млрд.