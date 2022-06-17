Беспилотник нанес удары в районе базы США в Сирии

Иранский беспилотник нанес удары по окрестностям военной базы США и западной коалиции, расположенной в районе пограничного города Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает Al-Hadath, передает ТАСС.

По информации издания, удары нанесли по лагерю поддерживаемых Вашингтоном вооруженных формирований сирийской оппозиции, расположенному в Хош-эль-Матруд. Данных о пострадавших и погибших не поступало.

2 января сообщалось, что боевики «Хезболлы» скрытно разместили на старой военной базе к югу от Дамаска иранские ударные и разведывательные беспилотники. Отмечалось, что такой шаг был предпринят в качестве меры защиты от ударов израильских ВВС.