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1 час назад

Беспилотник нанес удары в районе базы США в Сирии

Lenta.ru

Иранский беспилотник нанес удары по окрестностям военной базы США и западной коалиции, расположенной в районе пограничного города Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает Al-Hadath, передает ТАСС.

Беспилотник нанес удары в районе базы США в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, удары нанесли по лагерю поддерживаемых Вашингтоном вооруженных формирований сирийской оппозиции, расположенному в Хош-эль-Матруд. Данных о пострадавших и погибших не поступало.

2 января сообщалось, что боевики «Хезболлы» скрытно разместили на старой военной базе к югу от Дамаска иранские ударные и разведывательные беспилотники. Отмечалось, что такой шаг был предпринят в качестве меры защиты от ударов израильских ВВС.

В 2021-м иранские беспилотники как минимум дважды били по окрестностям Эт-Танфа. Представители американской армии в Багдаде подтвердили атаки 5 декабря и 21 октября. При этом потерь среди военнослужащих не было, пострадала только инфраструктура.

Армия,Хезболла,
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