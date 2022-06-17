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27 минут назад

Минобороны подтвердило факт крушения Су-25 в Белгородской области

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Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила факт крушения самолета Су-25 российских Воздушно-космических сил в Белгородской области. Сообщение представителя ЗВО приводит РИА Новости.

Минобороны подтвердило факт крушения Су-25 в Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению пресс-службы ЗВО, инцидент произошел во время выполнения учебного полета, пилоту самолета удалось выжить — он катапультировался.

О крушении Су-25 стало известно утром 17 июня. На опубликованных с места крушения самолета кадрах видны разбросанные обломки.

В условиях специальной военной операции на Украине российская авиация часто работает на сверхмалых высотах, что позволяет уйти от ударов ПВО, однако может повлечь повреждение и крушение.

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