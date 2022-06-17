В США проверят подлинность фото плененных в Донбассе американцев

Семья американца Александра Дрюке, предположительно, попавшего в плен в Донбассе, рассказала, что Госдепартамент США проверит подлинность фотографий, на которых он запечатлен. Об этом сообщает ABC News.

Фото: Telegram-канал Mash Telegram-канал Mash

Ранее СМИ сообщили, что 39-летний Дрюке и еще один американец, 27-летний Энди Хьюн, ставшие добровольцами в украинской армии, попали в плен под Харьковом.

В СМИ появилось фото, на котором люди, похожие на Дрюке и Хьюна, сидят со связанными руками в кабине грузовика.

Считается, что они стали первыми американцами, оказавшимися в плену у пророссийских сил. Ранее в плен были взяты трое британцев - Эйден Эслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Первых двух приговорили к смертной казни.

«Наш контакт в Госдепартаменте знает о возможных фотосвидетельствах захвата Алекса и Энди, циркулирующих в российских СМИ. Они работают, чтобы проверить это, и мы ожидаем информации от них так быстро, как это возможно. В наш век простых манипуляций с фотографиями мы хотим быть осторожными, но это вселяет в нас большой оптимизм», - заявили в семье Дрюке.

По данным CNN, Дрюке и Хьюн пропали без вести во время боя 9 июня под селом Избицкое. Неназванный украинский сержант предоставил телеканалу фотографии паспортов обоих мужчин и их штампов о въезде на Украину.

Банни Дрюке, мать Александра, заявила CNN, что посольство США на Украине не смогло подтвердить или опровергнуть, что ее сын захвачен.

В Госдепе заявили, что США не связываются с Россией по поводу Дрюке и Хьюна, потому что пока нет «веских оснований» полагать, что они захвачены.