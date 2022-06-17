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13 минут назад

CCTV: Китай при строительстве авианосца "Фуцзянь" использовал только свои технологии

Газета.Ruиещё 3

Китай спустил на воду третий национальный авианосец «Фуцзянь», названный в честь восточной провинции страны, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китай спустил на воду свой третий авианосец
Фото: Li Gang/XinhuaLi Gang/Xinhua

Отмечается, что спуск на воду прошел под звуки гимна КНР с соблюдением существующих традиций.

Сообщается, что при строительстве авианосца «Фуцзянь» водоизмещением 80 тыс. тонн использовались только китайские технологии. Ожидается, что в ближайшее время он отправится на ходовые испытания.

В составе ВМС Народно-освободительной армии Китая — «Ляонин» и «Шаньдун». Первый построен на базе недостроенного советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного Китаем у Украины, второй — на базе «Ляонина». Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. «Шаньдун» в отличие от «Ляонина» имеет более крупный ангар, уклон его взлетного трамплина составляет 12 градусов, у «Ляонина» — 14 градусов.

Ранее сообщалось, что на палубе китайского авианосца «Шаньдун» замечена группировка дронов разных типов, которые обладают возможностью вертикального взлета и посадки. Ранее сообщалось, что Китай начал ходовые испытания корабля-беспилотника Zhu Hai Yun, который может нести десятки воздушных, морских и подводных дронов.

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