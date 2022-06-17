Китай спустил на воду свой третий авианосец

Китай спустил на воду третий национальный авианосец «Фуцзянь», названный в честь восточной провинции страны, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Фото: Li Gang/Xinhua Li Gang/Xinhua

Отмечается, что спуск на воду прошел под звуки гимна КНР с соблюдением существующих традиций.

Сообщается, что при строительстве авианосца «Фуцзянь» водоизмещением 80 тыс. тонн использовались только китайские технологии. Ожидается, что в ближайшее время он отправится на ходовые испытания.

В составе ВМС Народно-освободительной армии Китая — «Ляонин» и «Шаньдун». Первый построен на базе недостроенного советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного Китаем у Украины, второй — на базе «Ляонина». Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. «Шаньдун» в отличие от «Ляонина» имеет более крупный ангар, уклон его взлетного трамплина составляет 12 градусов, у «Ляонина» — 14 градусов.