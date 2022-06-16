Турецкая артиллерия начала обстрел сирийских районов в Ракке

Артиллерия турецкой армии ведет обстрел населенных пунктов, расположенных к западу от пограничного города Телль-Абъяд в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщило в четверг агентство SANA.

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По его информации, турецкие войска используют тяжелые орудия и минометы, в результате имеются разрушения в жилых домах и хозяйственных постройках. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не приводится.

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Как передал телеканал Al Hadath, командование ВС Турции перебросило в четверг бронетехнику и воинские подкрепления в созданную Анкарой зону безопасности на севере Алеппо. Колонна турецких войск пересекла границу через контрольно-пропускной пункт Баб-эс-Салама. По сведениям курдских источников, за последние 48 часов турецкие войска и формирования сирийской вооруженной оппозиции усилили интенсивность обстрелов подконтрольных курдам районов Телль-Рифаат, Эш-Шехба и Манбидж. Отряды курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) и военнослужащие сирийской армии, размещенные на севере страны, не открывают ответного огня.

Основные удары наносятся по поселкам Эль-Мохсенли, Кфар-Антун, Укейби и Телль-Карах. Несколько снарядов разорвалось поблизости от района расположения авиабазы сирийских ВВС в Менеге. Агентство САНА отмечает, что "непрекращающиеся обстрелы турецкими оккупационными силами северных районов нарушают их экономическую жизнь и парализуют движение по дорогам". Кроме того, следствием артиллерийских ударов стало перемещение сотен семей сирийцев из опасных районов вглубь страны.

В 2019 году Анкара провела в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Ранее в результате военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах была создана зона безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских сил.