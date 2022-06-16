Украине предложили поставить вооружения для защиты портов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с предложением о создании коалиции государств, которые обеспечили бы Украине поставку вооружений, позволяющих осуществить защиту своих портов и перевозящих зерно судов, сообщает ТАСС.

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«Я считаю, что есть необходимость в коалиции из желающих стран, которая бы предоставляла вооружение, необходимое для охраны (украинских — прим. «Ленты.ру») портов и судов, занимающихся перевозкой зерна», — заявила литовский премьер.

Она подчеркнула, что в скором времени собирается обсудить это предложение с союзными странами.