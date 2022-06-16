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1 час назад

Северный флот России вооружат новыми малошумными подлодками

Ferra.ru

ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что Северный флот России получит 6 новых дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

Северный флот России вооружат новыми малошумными подлодками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Строительство начнётся на «Адмиралтейских верфях». Эти субмарины ещё называют «чёрными дырами» в силу их высокой малошумности. Как отмечается, эти подлодки неоднократно подтверждали свои качества в боевых условиях.

«Рассчитываем заключить соответствующий контракт на строительство серии из шести подлодок проекта 636.3 для Северного флота в следующем году и приступить к его реализации в 2024 году», — рассказал источник агентства.

При этом какой-либо официальной информации по этому поводу пока не было.

Армия,Адмиралтейские верфи,
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