Оценена опасность ракет Harpoon для Черноморского флота

«Это не уникальная ракета, но достаточно серьезное оружие. Преуменьшать ее угрозу не стоит. Для десантных кораблей, например, это очень большая опасность. Если, конечно, они будут без должного прикрытия. Я бы не стал также иронизировать над количеством. Два «Гарпуна» – только первый шаг. Сколько продлится военная кампания никто сегодня не знает, и если США начнут плотно насыщать ВСУ таким системами как «Гарпун» – это создаст реальную опасность для ВС РФ. Потенциально это могут быть десятки систем. Это уже серьезно. Такие поставки надо пресекать еще на границе, уничтожать при самой попытке поставки, а не испытывать их эффективность после», – считает Белоусов.