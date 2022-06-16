В США рассказали о секретном оружии РФ на Украине

Разработанные на «Уралвагонзаводе» боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые используют ВС РФ в спецоперации на Украине , впечатляют противников своей военной мощью. Статью о секретном оружии написал американский офицер Брент Иствуд для 19Fortyfive.

«Его вооружение впечатляет. БМПТ оснащена грозными пушками 2А42 30×165 мм с двойной подачей, стреляющими десятью выстрелами в секунду. Именно это придает башне Терминатора характерный вид. Он также стреляет противотанковыми управляемыми ракетами „Атака“ и имеет 30-мм гранатометы», — написал Иствуд.

Как объяснил специалист, «Терминатор» сковывает пехоту противника массированным огнем и подавляет бойцов, стреляющих противотанковыми ракетами. «Считается, что огневая поддержка БМПТ держит противника в напряжении, в то время как танки маневрируют, чтобы прорвать оборону противника», — объяснил колумнист. Иствуд также отметил, что боевая машина оснащена новейшими средствами защиты третьего поколения «Реликт» и той же броней, которую можно увидеть на современных российских танках Т-80 и Т-90.