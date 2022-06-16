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1 час назад

В США рассказали о секретном оружии РФ на Украине

Ura.Ru

Разработанные на «Уралвагонзаводе» боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые используют ВС РФ в спецоперации на Украине, впечатляют противников своей военной мощью. Статью о секретном оружии написал американский офицер Брент Иствуд для 19Fortyfive.

В США рассказали о секретном оружии РФ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его вооружение впечатляет. БМПТ оснащена грозными пушками 2А42 30×165 мм с двойной подачей, стреляющими десятью выстрелами в секунду. Именно это придает башне Терминатора характерный вид. Он также стреляет противотанковыми управляемыми ракетами „Атака“ и имеет 30-мм гранатометы», — написал Иствуд.

Как объяснил специалист, «Терминатор» сковывает пехоту противника массированным огнем и подавляет бойцов, стреляющих противотанковыми ракетами. «Считается, что огневая поддержка БМПТ держит противника в напряжении, в то время как танки маневрируют, чтобы прорвать оборону противника», — объяснил колумнист. Иствуд также отметил, что боевая машина оснащена новейшими средствами защиты третьего поколения «Реликт» и той же броней, которую можно увидеть на современных российских танках Т-80 и Т-90.

"Супероружие Путина становится еще лучше"

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как отмечали представители Минобороны, российская армия успешно выполняет боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом безусловным приоритетом российских войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,Уралвагонзавод,
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