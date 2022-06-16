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1 час назад

Глава ДНР Пушилин заявил о переломе в битве за Донбасс

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс бойцы республики получили военное преимущество и можно говорить о произошедшем переломе. Об этом он сообщил в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума, передает «Интерфакс».

Пушилин: в битве за Донбасс наступил перелом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», – сказал он.

По словам Пушилина, в ближайшие время республика сможет принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил.

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Он добавил, что силы ДНР планируют продвинуться за пределы административных границ Донецкой области, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов со стороны украинских военных.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины понесли «болезненные потери» в Северодонецке и Харьковской области.

По его словам, «ключевая цель» ВСУ в Донбассе – это «освобождение Херсона».

Армия,В мире,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,
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