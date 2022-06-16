Пушилин: в битве за Донбасс наступил перелом

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс бойцы республики получили военное преимущество и можно говорить о произошедшем переломе. Об этом он сообщил в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума, передает «Интерфакс».

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«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», – сказал он.

По словам Пушилина, в ближайшие время республика сможет принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил.

Он добавил, что силы ДНР планируют продвинуться за пределы административных границ Донецкой области, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов со стороны украинских военных.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины понесли «болезненные потери» в Северодонецке и Харьковской области.