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20 минут назад

Япония зафиксировала проход военных кораблей РФ к юго-востоку от главного острова Хонсю

ТАСС

Семь кораблей Военно-морского флота РФ в четверг прошли к юго-востоку от основного японского острова Хонсю. Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов японских Сил самообороны.

Япония зафиксировала проход военных кораблей РФ недалеко от Хонсю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отчете ведомства отмечается, что российские корабли прошли в 180 км от соседней с Токио префектуры Тиба. 9 июня пять из семи указанных кораблей также были замечены японской стороной к юго-востоку от порта Немуро в северной префектуре Хоккайдо.

Перемещение российских кораблей отследили два эсминца Сил самообороны Японии.

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