Япония зафиксировала проход военных кораблей РФ недалеко от Хонсю

Семь кораблей Военно-морского флота РФ в четверг прошли к юго-востоку от основного японского острова Хонсю. Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов японских Сил самообороны.

В отчете ведомства отмечается, что российские корабли прошли в 180 км от соседней с Токио префектуры Тиба. 9 июня пять из семи указанных кораблей также были замечены японской стороной к юго-востоку от порта Немуро в северной префектуре Хоккайдо.