Пентагон: НАТО собирается принять в альянс две новые страны

Североатлантический военно-политический альянс готов принять две новые страны в свой состав. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе .

« НАТО близка к тому, чтобы принять двух новых членов в свой альянс», — заявил Остин по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран НАТО, передает РИА «Новости». По мнению спикера, решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО является «историческим».

Ранее, 18 мая, Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако Турция заблокировала начало переговоров по расширение альянса. Это произошло, в частности, из-за разногласий Турции, Швеции и Финляндии по вопросу терриристической деятельности рабочей партией Курдистана. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Финляндии и Швеции снять некоторые озабоченности Турции в сфере борьбы с терроризмом для скорейшего вступления в альянс, передает RT.