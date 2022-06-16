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41 минуту назад

Пентагон: НАТО собирается принять в альянс две новые страны

Ura.Ru

Североатлантический военно-политический альянс готов принять две новые страны в свой состав. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе.

Пентагон: НАТО собирается принять в альянс две новые страны
Фото: ReutersReuters

«НАТО близка к тому, чтобы принять двух новых членов в свой альянс», — заявил Остин по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран НАТО, передает РИА «Новости». По мнению спикера, решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО является «историческим».

Ранее, 18 мая, Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако Турция заблокировала начало переговоров по расширение альянса. Это произошло, в частности, из-за разногласий Турции, Швеции и Финляндии по вопросу терриристической деятельности рабочей партией Курдистана. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Финляндии и Швеции снять некоторые озабоченности Турции в сфере борьбы с терроризмом для скорейшего вступления в альянс, передает RT.

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