Столтенберг: новый пакет помощи Украине поможет ей перейти на оружие НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине поможет ей перейти на современное оружие Североатлантического альянса.

Фото: AP © Olivier Matthys AP © Olivier Matthys

Об этом он сказал по итогам заседания в Брюсселе глав Минобороны стран блока.

По его словам, на заседании обсуждались планы по долгосрочной поддержке Украины.

«Мы совместно разрабатываем комплексный пакет помощи Украине со стороны НАТО, который поможет Украине добиться большей совместимости с альянсом, перейти от вооружения советской эпохи к современному натовскому», — цитирует его РИА Новости.

Как ожидается, лидеры стран НАТО одобрят новый пакет помощи Украине на саммите 28-30 июня в Мадриде.

Ранее в Белом доме заявили, что с момента начала военной операции России США предоставили Украине военную помощь на сумму $5,6 млрд.