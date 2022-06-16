В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
48 минут назад

Столтенберг: новый пакет помощи Украине поможет ей перейти на оружие НАТО

RT на русском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине поможет ей перейти на современное оружие Североатлантического альянса.

Столтенберг: новый пакет помощи Украине поможет ей перейти на оружие НАТО
Фото: AP © Olivier MatthysAP © Olivier Matthys

Об этом он сказал по итогам заседания в Брюсселе глав Минобороны стран блока.

По его словам, на заседании обсуждались планы по долгосрочной поддержке Украины.

«Мы совместно разрабатываем комплексный пакет помощи Украине со стороны НАТО, который поможет Украине добиться большей совместимости с альянсом, перейти от вооружения советской эпохи к современному натовскому», — цитирует его РИА Новости.

Как ожидается, лидеры стран НАТО одобрят новый пакет помощи Украине на саммите 28-30 июня в Мадриде.

Ранее в Белом доме заявили, что с момента начала военной операции России США предоставили Украине военную помощь на сумму $5,6 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Америка продлевает беды Украины и затягивает плохой для страны период поставками вооружения.

Армия,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители