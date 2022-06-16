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1 час назад

Офицер армии США назвал "Терминатор" секретным оружием России в спецоперации на Украине

Газета.Ru

Офицер США Брент Иствуд назвал боевые машины поддержки танков «Терминатор» «секретным оружием» России на Украине. Об этом он написал в колонке для 19Fortyfive.

Офицер армии США назвал "Терминатор" секретным оружием России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, машина затрудняет передвижение пехоты противника массированным огнем. Пока БМПТ отвлекает внимание солдат на себя, танки могут продвигаться вперед и прорывать оборонительные рубежи.

«Терминатор» оснащен новейшими средствами защиты третьего поколения «Реликт», также на нем установлены две 30-миллиметровые пушки 2А42, способные осуществить десять выстрелов в секунду.

Ранее сообщалось, что страны НАТО опасаются того, что Россия может получить доступ к секретным военным технологиям западных стран, если к ней попадет поставляемое на Украину вооружение.

Беспокойство из-за этого начало проявляться с того момента, как стали заканчиваться запасы советского вооружения, которые используют ВСУ, и Киев запросил у НАТО оружие с большей дальностью и боевой мощностью.

Армия,НАТО,
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