В ЛНР оценили число американских наемников на «Азоте»

«Такой контингент — свора шакалов, которые пытаются помочь Украине хоть чем-то», — сказал Киселев. Больше всего, по оценке замминистра, на «Азоте» скрываются польских наемников. Их числа, как и общего количества обороняющих завод, он не назвал.