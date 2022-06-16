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1 час назад

В ЛНР оценили число американских наемников на «Азоте»

Lenta.ru

Около 40 американских наемников находятся в окружении вместе с украинскими военными на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

В ЛНР оценили число американских наемников на «Азоте»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас на территории предприятия укрываются значительное число иностранцев. Это выходцы из США, Британии и Польши.

«Такой контингент — свора шакалов, которые пытаются помочь Украине хоть чем-то», — сказал Киселев. Больше всего, по оценке замминистра, на «Азоте» скрываются польских наемников. Их числа, как и общего количества обороняющих завод, он не назвал.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения республики и Вооруженные силы (ВС) России закрепились в промзоне у завода «Азот» и начали ее зачистку.

Армия,В мире,Виталий Киселев,Андрей Марочко,Первый канал,
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