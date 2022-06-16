ЛНР обвинила Киев в нарушении режима тишины

В народной милиции ЛНР заявили о срыве украинскими войсками эвакуации из Северодонецка. Об этом сообщается в Telegram-канале милиции.
В ЛНР обвинили Киев в нарушении режима тишины, объявленного 16 июня для эвакуации.
«Режим полностью сорван, на сегодня все отменили. У нас стоят до самого выхода из города люди. Восемьдесят человек было задействовано в создании гуманитарного коридора. Нет смысла сегодня вообще держать людей, обстрелы», - рассказал один из военнослужащих ЛНР.
Он отметил, что местным жителям, которые хотели покинуть город, придется вернуться в подвалы.
«Будем ждать дальнейших переговоров, может, кто-то с их стороны выйдет на переговоры. Решать этот вопрос мы будем, но уже не сегодня», - заключил он.
В народной милиции ЛНР заявили, что украинские силы блокируют выход мирного населения с завода «Азот» и используют людей «как живой щит».
«Противник с момента начала режима тишины активизировал артиллерийские обстрелы, подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители, таким образом, в одностороннем порядке в очередной раз сорвал инициативу», - подчеркнул представитель милиции Иван Филипоненко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 2 июня заявлял, что силы ЛНР полностью контролируют всю территорию региона, кроме Северодонецка и Лисичанска.
16 июня он сообщил, что жилая зона Северодонецка контролируется военными ЛНР, также они зашли на территорию комбината «Азот», где находятся украинские силы.