ЛНР обвинила Киев в нарушении режима тишины

«Режим полностью сорван, на сегодня все отменили. У нас стоят до самого выхода из города люди. Восемьдесят человек было задействовано в создании гуманитарного коридора. Нет смысла сегодня вообще держать людей, обстрелы», - рассказал один из военнослужащих ЛНР.