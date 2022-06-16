Подразделения ЛНР прорвались на завод "Азот" в Северодонецке

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что химический комбинат «Азот» в Северодонецке будет освобожден, подразделения ЛНР уже зашли на предприятие, передает ТАСС.

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Он отметил, что о сроках освобождения предприятия от украинских боевиков говорить пока рано. «Полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», — рассказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

По его данным, на территории предприятия находятся около 1-1,5 тыс. боевиков, более точных данных пока нет.

Ранее женщины, вырвавшиеся с территории «Азота», рассказали о большом количестве иностранных наемников, которые прячутся в подвалах завода. По их словам, они говорят на разных языках и не дают мирным жителям возможность покинуть территорию предприятия.