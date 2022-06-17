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32 минуты назад

Минобороны доложило об уничтожении украинских РСЗО «Град»

Lenta.ruиещё 1

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили свыше 350 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три машины РСЗО «Град». Об этом доложил журналистам в пятницу, 17 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны доложило об уничтожении украинских РСЗО «Град»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель ведомства также отметил, что российская авиация за сутки уничтожила две украинские установки ЗРК «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили ракету «Точка-У» в Луганской народной республике, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» под Харьковом, в ДНР и ЛНР, уточнили в Минобороны.

Армия,Игорь Конашенков,
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