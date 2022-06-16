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20 минут назад

Посольство в Вашингтоне: США распространяют «фальшивки» о российской армии

Елена Прошина

США распространяет лживую информацию о действиях России на Украине. Местные СМИ пишут, что военные силы РФ используют кассетные боеприпасы против гражданского населения Харькова. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал дипломатического представительства.

Посольств РФ: США распространяют «фальшивки» о российской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в сообщении, западные СМИ распространяют «фальшивки», в которых говорится об использовании кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова. Но эти же СМИ игнорируют бомбардировки западным вооружением с украинской стороны по жилым районам Донецка, подчеркнули в посольстве.

«В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса», — считают дипломаты.

Они уверены, что все сообщения о преступлениях российских военнослужащих не более, чем спекуляция. Дипломаты посчитали недопустимым создание «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении солдат РФ.

Посольство России в Вашингтоне выразило уверенность, что российские военнослужащие «защищают мирное население Донбасса от нацистов». При этом дипломаты обвинили США и ряд европейских государств в поддержке этих самых нацистов и пропаганде «человеконенавистнических идей».

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